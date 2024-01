Lehrermangel: MV plant Praktikum für Seiteneinsteiger an Schulen Stand: 25.01.2024 13:57 Uhr Auf der Suche nach Lehrkräften will das Bildungsministerium interessierten Seiteneinsteigern jetzt ein sogenanntes "Schnupper-Praktikum" an den Schulen anbieten. Das hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) den Schulleitungen in einem Rundbrief mitgeteilt.

Laut der Bildungsministerin soll das Praktikum höchstens vier Wochen dauern und den Praktikanten einen Einblick in die Arbeit eines Seiteneinsteigers in den Lehrerberuf ermöglichen. Bestimmte berufliche Kenntnisse oder Erfahrungen bräuchten Interessenten dafür nicht, heißt es in dem Rundschreiben. Als Praktikanten könnten sie im Unterricht hospitieren und sich bei den Lehrkräften die Unterrichtsvorbereitung und Korrektur von Leistungserhebungen anschauen. Sie sollen Schulstrukturen kennenlernen und an Schulveranstaltungen teilnehmen. Selbst unterrichten dürfen sie ausdrücklich nicht.

Gewerkschaft fordert Führungszeugnis

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert, diese Praktikanten gut zu betreuen und die begleitenden Lehrkräfte entsprechend zu entlasten. Außerdem müssten vorab Fragen des Kinderschutzes und des Datenschutzes geklärt werden. Laut GEW müssten die Praktikanten ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.

