Stand: 16.04.2021 06:27 Uhr Lehmkuhlen: 50.000 Euro Schaden bei Carport-Brand

In Lehmkuhlen zwischen Warsow und Holthusen ist in der Nacht zum Freitag eine Carport-Anlage in Flammen aufgegangen. Laut Polizei handelt es sich um acht Carports – unter einem stand ein älterer Golf, auch er wurde durch das Feuer zerstört. Feuerwehren aus Pampow, Strahlendorf, Warsow und Holthusen kämpften ab 0:30 Uhr gegen die Flammen, und konnten ein Übergreifen auf angrenzende Häuser verhindern. Bis in den Morgen hinein löschten die Feuerwehrleute die letzten Glutnester. Wie es zu dem Feuer kommen konnte jetzt wird ermittelt. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 50.000 Euro. | 16.04.2021 6:25