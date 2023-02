Stand: 14.02.2023 10:53 Uhr Leezen: Unbekannte sprengen Geldautomaten

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprengt. Laut Polizei hatten mehrere Zeugen gegen 4.30 Uhr über den Notruf Knallgeräusche gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten am Tatort waren die Täter schon geflohen. Der Automat wurde komplett zerstört. Der genaue Sachschaden und die Menge des gestohlenen Geldes sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.02.2023 | 10:00 Uhr