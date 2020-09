Stand: 04.09.2020 07:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

Leezen: Landgesellschaft stellt auf E-Mobilität um

20 Elektroautos, Photovoltaikanlagen und 20 eigene Ladesäulen: die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern stellt auf E-Mobilität um. Gut 850.000 Euro will das landeseigene Unternehmen dafür investieren und so und 70 Prozent Kraftstoffkosten sparen. Die Landgesellschaft hat ihren Hauptsitz in Leezen bei Schwerin. Sie gehört mehrheitlich dem Land und kümmert sich unter anderem um Städtebauprojekte und andere Grundstücksgeschäfte - aber auch um Naturschutzaufgaben. | 04.09.2020 07:50