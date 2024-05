Stand: 31.05.2024 16:58 Uhr Lebt die Asiatische Hornisse bereits in Mecklenburg-Vorpommern?

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie möchte herausfinden, ob die asiatische Hornisse bereits in Mecklenburg-Vorpommern lebt und ruft daher dazu auf, Sichtungen zu melden. Die Asiatische Hornisse ist eine sogenannte invasive Art und möglicherweise über den Schiffsverkehr nach Europa gelangt. In Deutschland wurde sie erstmals 2014 gesichtet. Das Tier ist vor allem für heimische Honigbienen gefährlich. Um die zu schützen, müssen die Nester der invasiven Art zerstört werden. Asiatische Hornissen sind kleiner als ihre heimische Artverwandten und an ihrem größtenteils schwarz gefärbtem Körper mit gelben Beinenden zu erkennen.

