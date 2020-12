Stand: 16.12.2020 13:18 Uhr Lebensmittelvergiftung bei Seawolves-Trainer Bauermann

Die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves müssen am Abend im Heimspiel gegen Trier auf ihren Cheftrainer Dirk Bauermann verzichten. Der 63-Jährige fällt kurzfristig wegen einer Lebensmittelvergiftung aus, muss aber nicht im Krankenhaus versorgt werden. Vertreten wird Bauermann von seinem Assistenten Christian Held, der in der vergangenen Saison noch Cheftrainer beim heutigen Gegner in Trier war. | 16.12.2020 13:17