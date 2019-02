Stand: 20.02.2019 06:05 Uhr

Laudamotion fliegt ab Sommer von Rostock-Laage

Nach dem Wegfall aller Verbindungen vom Flughafen Rostock Laage nimmt eine weitere Fluggesellschaft den Airport in ihr Streckennetz auf. "Laudamotion" fliegt ab Sommer von Rostock nach Mallorca. Die österreichische Billig-Fluggesellschaft übernimmt mehrere Verbindungen zwischen Deutschland und der spanischen Ferieninsel, die seit der Pleite von Germania nicht mehr bedient werden. Fünf deutsche Flughäfen werden von Laudamotion zusätzlich angeflogen, darunter auch Rostock-Laage.

Flüge bereits verfügbar

Auf der Internetseite der Ryanair-Tochter-Gesellschaft können Reisende bereits Flüge buchen. Demnach wird die Strecke ab 13. Juni jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend angeflogen, teilweise für weniger als 30 Euro pro Strecke. Eine offizielle Bestätigung vom Flughafen Laage steht noch aus. Nach den Insolvenzen von "Germania" und "FlyBMI" war der komplette Betrieb in Laage zum Erliegen gekommen. Die knapp 200 Beschäftigten am Flughafen sind seitdem in Kurzarbeit.

Flüge Laage-Antalya ab April möglich

Priorität haben nun intensive Gespräche mit verschiedenen Fluggesellschaften, so Verkehrsminster Christian Pegel (SPD). Ein vorläufiger Erfolg dieser Gespräche sei eine Verbindung nach Antalya. Von April an werde die Airline "Corendon" zwei Mal in der Woche Flüge in die Türkei anbieten. Zukünftig werde man außerdem eine Zusammenarbeit mit mehreren kleineren Airlines anstelle einer einzelnen anstreben, sagte Flughafen-Chefin Dörthe Hausmann.

Weitere Auswirkungen noch nicht absehbar

Welche Auswirkungen die erneute Pleite und die damit ausbleibenden Linienanbindungen darüber hinaus für den Flughafen haben werden, ist zur Zeit noch nicht absehbar. Das bisher veranschlagte Defizit für 2019 von circa 2,8 Millionen Euro wird sich aber voraussichtlich noch vergrößern. Zudem wäre die Kurzarbeitsregelung für einen Großteil der knapp 200 Beschäftigten, die Reduzierungen von bis zu zehn Wochenarbeitsstunden vorsah, praktisch hinfällig. Davon betroffen sind rund 100 Vollzeit- und circa 70 Teilzeit-Beschäftigte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.02.2019 | 06:00 Uhr