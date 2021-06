Langfristige Baustellen behindern Verkehr in Schwerin und Rostock Stand: 27.06.2021 09:02 Uhr Ab Montagmittag ist eine der wichtigsten Zufahrtstraßen zur Schweriner Innenstadt gesperrt. Die Rogahner Straße wird saniert - und das über zweieinhalb Jahre.

Der Grund für die lange Dauer sei, dass es sich um ein sehr umfangreiches Bauprojekt handelt, hieß es. Die 1,5 Kilometer lange Straße wird komplett ausgebaut. Aus dem Flickenteppich aus Kopfsteinpflaster und Schlaglöchern soll eine Asphaltstraße werden. Es wird neue Fußgängerwege geben und einen Fahrradweg. Zudem werden die Trink- und Abwasserleitungen und sämtliche Elektro- und Kommunikationsleitungen erneuert.

Drei Meter breite Fahrspur für Anwohner

Für die Anwohner soll durchgängig eine drei Meter breite Fahrspur frei bleiben, so können sie weiterhin ihre Grundstücke erreichen. Über diese Fahrspur können auch Fußgänger die Baustelle passieren. Der Verkehr in die Innenstadt wird großräumig über die Umgehungsstraße umgeleitet, südlich zur Ludwigsluster Straße hin, nördlich zur Gadebuscher Straße. 8,3 Millionen Euro kostet die Sanierung der Straße, gut die Hälfte davon hofft die Stadt als Fördermittel zu bekommen.

Autobahn-Auffahrt in Rostock wird erweitert

In Rostock-Brinckmannsdorf müssen sich Autofahrer von Montag an auf Staus einstellen. Grund sind mehrmonatige Bauarbeiten im Bereich der Auf- und Abfahrten zur A19 Rostock-Süd. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Brinckmannsdorf wird erweitert, weil sich dort immer mehr Firmen ansiedeln, hieß es aus dem Rostocker Tiefbauamt. Die Tessiner Straße und die parallel verlaufende Timmermannstraat bleiben eingeschränkt befahrbar. Wer Wartezeiten oder Staus umgehen will, sollte über die A20-Anschlusstelle Südstadt oder die A19-Anschlussstelle Rostock Ost ausweichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.06.2021 | 09:00 Uhr