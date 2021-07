Stand: 02.07.2021 12:00 Uhr Landwirtschaft: Immer weniger Nutziere in MV

In Mecklenburg-Vorpommern werden immer weniger Nutztiere gehalten. Das geht aus Daten der aktuellen Landwirtschaftszählung hervor. Vor allem der Bestand von Hühnern, Schweinen und Milchkühen sinkt demnach. In der Folge hat sich die Anzahl der Milchkuh-Betriebe innerhalb der vergangenen zehn Jahre um 34 Prozent reduziert. Auffallend ist jedoch, dass es zwar weniger aber zunehmend größere Betriebe gibt. Durchschnittlich werden in Mecklenburg-Vorpommern aktuell 302 Milchkühe pro Betrieb gehalten. Bundesweit liegt der Schnitt hingegen bei 72. Ähnlich stark gesunken ist auch die Zahl der Schweinezuchtbetriebe, nämlich um 32 Prozent. Lediglich bei der Haltung von Schafen gibt es im Zehnjahresvergleich kaum Veränderungen. | 02.07.2021 12:00