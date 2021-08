Stand: 20.08.2021 14:11 Uhr Landwirte in MV rechnen mit durchschnittlicher Ernte

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern erwarten für dieses Jahr eine durchschnittliche Ernte. Das geht aus Berechnungen des Statistischem Amtes hervor. Die Daten beruhen auf ersten Schätzungen. Demnach werden hierzulande in diesem Jahr voraussichtlich knapp 3,9 Millionen Tonnen Getreide eingefahren. Das ist fast genauso viel wie durchschnittlich in den vergangenen sechs Jahren geerntet wurde. Zuwächse sehen die Landwirte etwa bei Winter- und Sommergerste, Roggen, Winterraps und Hafer. Am meisten jedoch bei Triticale - das ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Mit Einbußen bei Ertrag und Qualität rechnen die Landwirte bei Winter- und Sommerweizen. | 20.08.2021 14:11