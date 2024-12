Landwirte in MV protestieren gegen Mercosur Stand: 02.12.2024 08:58 Uhr In Schwerin kommen Bauern aus ganz Mecklenburg-Vorpommern zu einer Demonstration zusammen. Sie protestieren gegen das Freihandelsabkommen Mercosur, das kurz vor dem Abschluss steht.

Die Initiative "Land schafft Verbindung" hat die Demonstration in MV organisiert. Die Freien Bauern und der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern unterstützen die Aktion. Das Abkommen in seiner jetzigen Fassung dürfe so nicht unterschrieben werden, sagt Olaf Schümann, Versammlungsleiter der Demonstration im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Während des Protestes auf dem Alten Garten in Schwerin wollen die Landwirte mit möglichst vielen Verbrauchern ins Gespräch kommen und über ihre Situation aufklären.

Folgen des Freihandelsabkommens "für deutsche Landwirtschaft fatal"

Schümann schätzt die Folgen, die das Freihandelsabkommen für die deutsche Landwirtschaft hätte, als fatal ein. In Südamerika würden Agrarprodukte wie Fleisch, Zucker und Bioethanol unter viel günstigeren Bedingungen produziert. So kämen billigere Produkte in die EU. Landwirte, die in Deutschland unter höchsten Umwelt- und Tierwohlstandards produzieren, fürchteten um ihre Existenz.

Warum protestieren Landwirte gegen das Mercosur-Abkommen?

Die heimischen Landwirte befürchten einen enormen Konkurrenzdruck und bangen um ihre beruflichen Existenzen, sollte sich die Europäische Union mit den Mercosur-Staaten auf das Freinhandels-Abkommen einigen. Zu den Mercosur-Staaten gehören: Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Das Abkommen verspricht für sie neue Absatzmärkte in der EU, etwa bei Rindfleisch oder Zucker. Genau darin sehen Landwirte hierzulande ein großes Problem. Sie verweisen auf die hier geltenden sehr hohen Standards: Mindestlöhne, strikte Umwelt - und Tierschutzauflagen, die so in Südamerika nicht existieren. Deshalb fordern heimische Landwirte, dass die Politik nachbessert: Das Mercosur-Abkommen dürfe nur in Kraft treten, wenn in allen beteiligten Staaten dieselben Bedingungen gelten.

