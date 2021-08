Landtagswahl und Bundestagswahl: Erste Wahlbenachrichtungen in MV verschickt Stand: 23.08.2021 11:53 Uhr Die ersten Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern haben bereits ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten. Rund 1,3 Millionen Frauen und Männer können am 26. September ihre Stimme für den Bundes- und Landtag abgeben.

Bis zum 4. September müssen alle Wahlberechtigten ihre Karte im Briefkasten haben. Sollte das nicht der Fall sein, können Betroffene in der Woche danach in ihrer Wahlbehörde vorstellig werden. Wer wahlberechtigt ist, muss dann nachträglich die Karte erhalten. Wer allerdings im September kurzfristig umzieht, der muss damit rechnen, dass seine Stimmabgabe nur am alten Wohnort möglich ist.

Briefwahlunterlagen können per E-Mail beantragt werden

Mit der Wahlbenachrichtigung können ab sofort die Briefwahlunterlagen angefordert werden. Wer es ganz besonders eilig hat, der kann diese auch per E-Mail abrufen. Der Versand der Briefwahlunterlagen erfolgt aber erst ab dem 4. September, wie die Landeswahlleitung erklärte.

Jeder Fünfte entschied sich 2016 für die Briefwahl

Die Briefwahl erfreut sich wachsender Beliebtheit, vor allem in den großen Städten. Bei der Landtagswahl 2016 hatten 20 Prozent der Wähler in MV davon Gebrauch gemacht, wie aus einer Statistik der Landeswahlleitung hervorgeht. Bei der Wahl im Jahr 2011 waren es 15,5 Prozent und noch einmal fünf Jahre davor 12,1 Prozent Briefwähler gewesen. Am höchsten war 2016 der Anteil der Briefwähler in Rostock mit 23,3 und Schwerin mit 22,6 Prozent, am geringsten im Landkreis Nordwestmecklenburg mit 16,1 Prozent.

Weitere Informationen Wahlen 2021: Die NDR Sommerinterviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten Wie wollen sie MV in die Zukunft führen? NDR Reporterinnen und Reporter fragen nach. Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien in MV stehen Rede und Antwort. mehr