Landtagswahl MV: Fehlerhafte Wahlunterlagen Stand: 27.08.2021 16:47 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Probleme mit den Wahlunterlagen. In den zur Landtagswahl verschickten Wahlbenachrichtigungen funktioniert der erstmals mitabgedruckte QR-Code nicht einwandfrei. Wegen eines fehlerhaften Parteinamens müssen Stimmzettel in einem Wahlkreis für die kommende Landtagswahl neu gedruckt werden.

Mit dem QR-Code in den Wahlbenachrichtigungen sollen eigentlich die Briefwahlunterlagen ganz bequem per Handy bestellt werden können. Doch bisher erscheint eine Fehlermeldung, wenn Wahlberechtigte den viereckigen Code mit den Punkten scannen wollen. Dieses Problem soll aber laut Landeswahlleitung schon um Mitternacht in der Nacht zum Sonnabend erledigt haben. Denn erst dann werden die QR-Codes auch freigeschaltet.

Schwerin: QR-Code nicht vollständig abgedruckt

Das zweite Problem tritt bisher vereinzelt nur in Schwerin auf. Bei einem Teil der Wahlbenachrichtigungen wurde der QR-Code fehlerhaft abgedruckt. Es fehlt einz schmaler Streifen an einer oder zwei Seiten. Ergebnis: Der QR-Code ist nicht vollständig und Smartphones erkennen ihn also nicht. Vom Wahlleiter in Schwerin heißt es, wer einen solchen defekten QR-Code in der Post hatte und Briefwahl nutzen möchte, der könne eine kurze E-Mail an wahlbehoerde@schwerin.de schreiben. Dann würden die Unterlagen per Post nach Hause geschickt. Alternativ kann man die Briefwahlunterlagen im Stadthaus in Schwerin abholen.

Rostock: Freie Wähler ohne Zusatz "Mecklenburg-Vorpommern"

Ein weiterer Lapsus in den Wahlunterlagen betrifft die Stimmzettel für die Landtagswahl im Landtags-Wahlkreis 4. Sie müssen neu gedruckt werden. Bei der Partei Freie Wähler fehle der Zusatz "Mecklenburg-Vorpommern", teilte die Wahlbehörde der Rostocker Stadtverwaltung mit. Zum Wahlkreis 4 gehören Diedrichshagen, Warnemünde, Hohe Düne, Markgrafenheide, Rostock-Lichtenhagen, Groß Klein und Schmarl. Die bereits verschickten Briefwahlunterlagen für diesen Wahlkreis könnten jedoch auch ohne den fehlenden Namenszusatz verwendet werden, hieß es. Auf Wunsch kann der Stimmzettel aber ab voraussichtlich 1. September in der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle in der Schmarler Industriestraße 8 umgetauscht werden.

