Landtag zur Zukunft von Nord Stream 2 und MV Werften

Der Landtag will heute ein Signal für den Weiterbau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 setzen. Die Koalitionsfraktionen SPD und CDU und die Linksfraktion sprechen sich in getrennten Anträgen gegen die Sanktionsdrohungen aus den USA aus. Die drei Landtags-Fraktionen verbitten sich Drohungen gegen Unternehmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind - Sanktionen müssten abgewendet werden. SPD und CDU wollen aber auch, das Mecklenburg-Vorpommern möglichst unabhängig von Energie-Importen wird, auch von denen aus Russland über Nord Stream 2. Die Energiepolitk müsse eine Zukunft aus eigener Kraft ermöglichen, heißt es.

Werftstandorte bauen auf Hilfe der Landesregierung Nordmagazin - 26.08.2020 19:30 Uhr Wegen der Gerüchte um ein drohendes Aus herrscht bei den MV Werften große Verunsicherung. Trotz voller Auftragsbücher herrscht Kurzarbeit. Die Mitarbeiter hoffen auf einen Verkauf ans Land.







Glawe will MV Werften unter Rettungsschirm bringen

Zudem steht der Schiffbau erneut auf der Agenda: Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) schließt zur Rettung der MV Werften auch einen Einstieg des Staates nicht aus. Der Corona-Rettungsschirm des Bundes sehe eine stille Beteiligung des Staates vor, sagte der CDU-Politiker. Ähnliches habe der Bund schon bei der Lufthansa vollzogen. Ziel sei es weiter, die MV Werften mit ihren 3.100 Jobs unter den Rettungsschirm zu bringen, so Glawe. Um das zu ermöglichen, sollte eine Staatsbeteiligung in Betracht gezogen werden. Unter dem Strich geht es um 570 Millionen Euro, die den MV Werften bis Ende April 2021 ein Überleben ermöglichen.

Zahlungen aus Sicherheitsreserve

Der Mutter-Konzern Genting selbst hatte offenbar eine Staatsbeteiligung ins Spiel gebracht, um die Kredite des Bundes abzusichern. Auch die IG Metall hätte mit einem Einstieg des Staates kein Problem. In Frankreich und Italien sei das längst Praxis, so die Gewerkschaft. Wichtig aber sei, dass Genting die gebauten und geplanten Schiffe abnehme und den Kaufpreis dafür zahle, denn nur so könne der Corona-Rettungsschirm funktionieren. Eine weitere Hürde ist jetzt die Zahlung aus einer bereits Ende Juni vereinbarten Sicherheitsreserve. 28 Millionen Euro sollen den Weiterbetreib der MV Werften im September garantieren. Die Banken müssen noch zustimmen. Am Freitag beschäftigt sich der Landtag erneut mit der Lage der Werften.

