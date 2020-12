Landtag will Rekord-Neuverschuldung beschließen Stand: 09.12.2020 05:10 Uhr Der Landtag will heute eine Rekord-Neuverschuldung beschließen, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern.

Knapp drei Milliarden Euro an neuen Krediten nimmt das Land auf - die Schuldenlast steigt um fast ein Drittel auf knapp 13 Milliarden Euro. In der Krise zu sparen, sei das falsche Signal, begründen SPD und CDU die Rekord-Verschuldung. Die Koalition will der Wirtschaft helfen, die Digitalisierung voranzubringen sowie Bildung und medizinische Versorgung zu verbessern.

AfD ist gegen den neuen Etat, die Linke dafür

Auch die oppositionelle Linke stützt den Kurs, sie verweist auf Mittel für Schulbauten oder Soziales. Die AfD dagegen lehnt den neuen Etat ab und spricht von einem Haushalt für Wahlgeschenke und einer Belastung künftiger Generationen.

Landtag will auch neuen Rundfunkbeitrag beschließen

Der Landtag will heute - anders als der in Sachsen-Anhalt - auch den neuen Rundfunkbeitrag beschließen - der soll um monatlich 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. Außerdem bringt das Parlament ein neues Wahlgesetz auf den Weg. Es soll in Pandemie-Zeiten unter anderem eine Landtags-Wahl als reine Briefwahl ermöglichen.

