Stand: 13.07.2023 11:24 Uhr Landtag wählt Bley zum Beauftragten für SED-Diktatur-Aufarbeitung

Der Landtag in Schwerin hat den Kulturwissenschaftler Burkhard Bley zum Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur gewählt. Der bisherige Stellvertreter der scheidenden Behördenleiterin Anne Drescher erhielt bei der Abstimmung am Donnerstag breite Unterstützung. 54 der 77 Abgeordneten votierten für den 57-Jährigen, 9 versagten ihm die Zustimmung, 14 enthielten sich. Die Amtszeit an der Spitze der Behörde, die Hilfe und Beratung für Opfer der SED-Herrschaft bietet und sich der politisch-historischen Aufarbeitung der Diktaturerfahrungen widmet, beträgt jeweils fünf Jahre.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.07.2023 | 12:00 Uhr