Landtag verzichtet auf Maskenpflicht Stand: 23.10.2020 12:37 Uhr Trotz steigender Infektionszahlen und verschärfter Corona-Maßnahmen verzichtet der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf eine allgemeine Maskenpflicht.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) hat lediglich eine allgemeine Empfehlung an alle Abgeordneten und Mitarbeiter ausgesprochen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Empfehlung gilt allerdings nur für die Aufzüge, die dritte Etage als Parlamentsgeschoss und den Plenarsaal, wenn dort der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

Landtagsdirektor gegen Maskenpflicht

Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Ältestenrates. Verpflichtend will Hesse diesen Corona-Schutz nicht machen. Ihre Empfehlung ist ein Hinweis, der rechtlich nicht bindend ist. Als ein ausgesprochener Gegner der Maskenpflicht gilt ihr Verwaltungschef, Landtagsdirektor Armin Tebben (SPD). Er hatte das Nein zur Maskenpflicht nach Informationen des NDR auch mit körperlichen Belastungen beim Treppensteigen im Landtag begründet.

Im Bundestag ist Maske Pflicht

Der Bundestag oder auch die Landtage in Bayern oder Brandenburg gehen andere Wege. Wegen der Corona-Lage müssen Abgeordnete in diesen Parlamenten im gesamten Gebäude Masken tragen. Ausnahmen gelten im Plenarsaal, wenn die Abgeordneten an ihrem Sitzplatz sind oder am Rednerpult stehen. In Bayern ist die AfD-Fraktion, die Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend ablehnt, mit einem Vorstoß gegen diese Pflicht gescheitert.

Schloss-Besuch allerdings nur mit Mund-Nasen-Schutz

Der Verzicht auf die Maskenpflicht hat im Landtag Mecklenburg-Vorpommern immer wieder merkwürdige Situationen entstehen lassen, die die Linksfraktion bereits vor vier Wochen beklagte. Besucher des Schlosses, für die die Maskenpflicht gilt, treffen auf Politiker und Politikerinnen, die davon befreit sind. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Peter Ritter, verwies auf die Vorbildfunktion von Politikern. Die müssten im Kampf gegen die Pandemie mit gutem Beispiel vorangehen. Allerdings werden mit Hesses neuem Hygienekonzept Besucher des Schlossmuseums jetzt "umgeleitet". So soll während der Sitzungen von Ausschüssen und sonstiger Gremien des Landtags verhindert werden, dass Museumsbesucher die Landtagslobby durchqueren und dort auf Abgeordnete stoßen. Außerdem werden keine Besuchergruppen mehr in das Parlament eingeladen, das betrifft auch Gruppen aus Schulen. Das Problem, dass "Auswärtige" auf Parlamentarier treffen, die keine Maske tragen, ist damit "gelöst".

SPD, CDU und Linke folgen der Empfehlung

SPD, CDU und Linke haben nach NDR-Informationen signalisiert, dass sie sich an die Empfehlung halten werden. Der Linksabgeordnete Ritter erklärte, er erwarte, dass die Empfehlungen von allen umgesetzt würden. Die AfD-Fraktion hatte mehrfach erklärt, dass sie ein Maske-Tragen für unnötig halte. Fraktionschef Nikolaus Kramer forderte erneut ein Wegfall aller Corona-Maßnahmen, die müssten jedem einzelnen überlassen werden. Ritter sagte, seine Fraktion werde sich dafür einsetzen, dass die Maske im Parlament zur Pflicht werde. Parlamentspräsidentin Hesse hatte vor vier Wochen noch jede Regelung zum Masken-Tragen abgelehnt. Die Hygieneauflagen im Parlament würden ausreichen, erklärte sie. Die Pflicht zum Maske-Tragen gilt mittlerweile in vielen Behörden und Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern. Auch in weiterführenden Schulen des Landes ist der Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude außerhalb der Unterrichtszeit obligatorisch. Beim Einkauf und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Maske schon seit Monaten Pflicht.

