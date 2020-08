Stand: 27.08.2020 11:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Landtag verurteilt Drohung gegen Nord Stream 2

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat die Drohungen aus den USA gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 verurteilt: Die Sanktionsankündigungen seien ein Angriff auf die staatliche Souveränität. Bundesregierung und EU-Kommission wurden am Donnerstag mit einem gemeinsamen Antrag von SPD, CDU und Linken aufgefordert, die Sanktionen zu verhindern oder gegebenenfalls "geeignete Reaktionen" zu finden.

Ministerpräsidentin will Fertigstellung der Pipeline

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach sich erneut für die Fertigstellung der beiden neuen Leitungsstränge durch die Ostsee von Russland nach Deutschland aus. Das russische Gas sei nötig, um die Energieversorgung angesichts des bevorstehenden Ausstiegs aus der Atom- und auch der Kohlenutzung in Deutschland sicherzustellen.

Schwesig verweist auf eigene Interessen der USA

Die angedrohten Sanktionen seien als Erpressungsversuch entschieden zurückzuweisen, sagte Schwesig. Mit diesen solle erreicht werden, dass statt des russischen Erdgases amerikanisches Frackinggas bezogen wird. "Allein darum geht es diesen handelnden Personen in den USA. Und es kann nicht sein, dass wir uns vorschreiben lassen, welche Energie, welches Gas wir von wem kaufen", so die Regierungschefin. Der Generalsekretär der CDU, Wolfgang Waldmüller, hofft auf eine Rückkehr zum Dialog, das sei auch seine Erwartung an den Bund und die EU. Ein Handelskrieg wäre für alle ein wirtschaftliches Fiasko. Auch die AfD stimmte dem Antrag zu, weil "es eine Selbsverständlichkeit ist und wir dieses mediale Signal für akzeptabel halten", erklärte Fraktionschef Nikolaus Kramer. Die Bundesregierung sei nun gefragt - sie dürfe sich nicht von den USA auf der Nase herumtanzen lassen und müsse im Zweifel Sanktionen vorbereiten, so der Linksabgeordnete, Karsten Kolbe.

US-Senatoren hatten Hafen Mukran per Brief gedroht

Mit der Debatte im Landtag reagierten die Abgeordneten auf einen Brief von drei republikanischen US-Senatoren mit Drohungen gegen den Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen. Der Mukran Port spielt als Lagerplatz für Rohre und Basis für die Verlegeschiffe eine zentrale Rolle beim Bau der Pipeline, die schon zu mehr als 90 Prozent fertiggestellt ist. Durch die beiden Leitungen der Pipeline Nord Stream 1 fließt bereits seit Jahren russisches Gas zur deutschen Anlandestation bei Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald).

Glawe will MV Werften unter Rettungsschirm bringen

Im Landtag steht heute auch noch der Schiffbau wieder auf der Agenda: Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) schließt zur Rettung der MV Werften auch einen Einstieg des Staates nicht aus. Der Corona-Rettungsschirm des Bundes sehe eine stille Beteiligung des Staates vor, sagte der CDU-Politiker. Ähnliches habe der Bund schon bei der Lufthansa vollzogen. Ziel sei es weiter, die MV Werften mit ihren 3.100 Jobs unter den Rettungsschirm zu bringen, so Glawe. Um das zu ermöglichen, sollte eine Staatsbeteiligung in Betracht gezogen werden. Unter dem Strich geht es um 570 Millionen Euro, die den MV Werften bis Ende April 2021 ein Überleben ermöglichen.

Zahlungen aus Sicherheitsreserve

Der Mutterkonzern Genting selbst hatte offenbar eine Staatsbeteiligung ins Spiel gebracht, um die Kredite des Bundes abzusichern. Auch die IG Metall hätte mit einem Einstieg des Staates kein Problem. In Frankreich und Italien sei das längst Praxis, so die Gewerkschaft. Wichtig aber sei, dass Genting die gebauten und geplanten Schiffe abnehme und den Kaufpreis dafür zahle, denn nur so könne der Corona-Rettungsschirm funktionieren. Eine weitere Hürde ist jetzt die Zahlung aus einer bereits Ende Juni vereinbarten Sicherheitsreserve. 28 Millionen Euro sollen den Weiterbetreib der MV Werften im September garantieren. Die Banken müssen noch zustimmen. Am Freitag beschäftigt sich der Landtag erneut mit der Lage der Werften.

