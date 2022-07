Stand: 01.07.2022 10:46 Uhr Landtag stimmt einstimmig für Schwimm-Konzept

Der Landtag hat Schwerpunkte für den Schwimmunterricht an Grundschulen beschlossen. Schulschwimmen soll demnach als flächendeckendes Angebot an allen Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet werden, wie das Bildungsministerium mitteilte. Vorgesehen sind unter anderem mehr einwöchige Kompaktkurse, zusätzliches Personal und ergänzende Sommerkurse. "Das wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass in Mecklenburg-Vorpommern künftig jedes Kind die Grundschule als sicherer Schwimmer verlassen kann", sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Jedes Dritte Kind in Mecklenburg-Vorpommern kann nach der Grundschule nicht schwimmen. | 01.07.2022 10:46

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.07.2022 | 11:00 Uhr