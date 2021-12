Landtag mahnt zu friedlichen Demos gegen Corona-Maßnahmen Stand: 17.12.2021 16:38 Uhr Die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, an denen sich auch in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt 7.000 Menschen beteiligten, haben den Landtag beschäftigt. Alle Fraktionen bis auf die AfD hatten dazu gemeinsam einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gesetzt.

In der Debatte betonten die Redner von CDU, SPD, Linken, Bündnis-Grünen und FDP allesamt: Das Demonstrationsrecht sei besonders geschützt. Allerdings habe es bei den Protesten auch inakzeptable Grenzüberschreitungen gegeben - etwa vor dem privaten Wohnhaus von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die AfD dagegen enthielt sich in der Abstimmung. Sie warf den anderen Fraktionen vor, es gehe nicht um Bedrohungsszenarien, sondern ihnen passe die Kritik an den Corona-Maßnahmen grundsätzlich nicht.

Redner fordern Abgrenzung von Rechtsextremen

Mehrere Redner, darunter Innenminister Christian Pegel von der SPD und die CDU-Abgeordnte Ann Christin von Allwörden, forderten die Demonstranten auf, sich anzusehen, wer mit ihnen auf die Straße gehe. Die Linken-Abgeordnte Eva-Maria Kröger erklärte, es sei auch praktisch möglich, sich von Rechtsextremisten zu distanzieren: Wer lautstark zu einer Demonstration aufrufe, könne sich auch lautstark abgrenzen.

Schwesig: Demonstrations- und Meinungsfreiheit bewahren

Schwesig sagte mit stockenden Worten, sie wünsche keinen Eltern, ihren Kindern erklären zu müssen, dass sie jetzt einmal woanders spielen müssten, weil nicht sicher sei, wie eine Demonstration ausgehe. Sie appellierte an die Bürger, die 1989 erkämpfte Demonstrations- und Meinungsfreiheit zu bewahren. Diese funktionierten nur, wenn dabei niemand bedroht und keine Gewalt ausgeübt werde. Rote Linien dürften nicht überschritten werden.

