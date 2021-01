Landtag in MV debattiert über schärfere Corona-Maßnahmen Stand: 07.01.2021 04:50 Uhr Der Landtag kommt am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. In einer Regierungserklärung will Ministerpräsidentin Schwesig über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie informieren.

Videos 2 Min Was bedeutet der verschärfte Lockdown für den Einzelhandel? Für Geschäftsleute bedeuten die Corona-Maßnahmen immense Einschnitte. Zum Beispiel für das Modehaus Kressmann in Schwerin. 2 Min

Vieles ist noch unklar. Wenn sich künftig - wie in den Bund-Länder-Beratungen beschlossen - die Angehörigen eines Hausstandes nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen, was bedeutet das für die Kernfamilie? Erwachsene Kinder aus zwei Hausständen könnten sich dann nicht mehr mit ihren Eltern treffen. Noch schwieriger wird die Lage für Patch-Work-Familien oder getrennt lebende Paare. Auch die Ausgangsbeschränkungen in Landkreisen mit mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sorgen für Diskussionen. Dort soll der Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Der Landkreistag wirbt für passgenauere und lokale Lösungen - und zwar nicht für einen ganzen Landkreis, sondern auf Ämterebene.

Kontroverse Debatte erwartet

Im Landtag wird eine kontroverse Debatte erwartet. Die Linke steht generell hinter den Maßnahmen, will aber, dass die Betriebskantinen offen bleiben. Die AfD lehnt den Lockdown und die Kontaktregeln als überzogen ab. Am Freitag entscheidet dann der sogenannte MV-Gipfel über die neue Corona-Landesverordnung. Bereits am Dienstag hatten sich Bund und Länder bei einem weiteren Corona-Gipfel auf die Fortführung des Lockdowns bis Ende Januar verständigt und zudem die Kontaktbeschränkungen verschärft. Allerdings hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt, bei den Schulen einen Sonderweg gehen zu wollen. So sollen Schüler, die 2021 ihre Abschlussprüfungen ablegen, von Montag an wieder zur Schule gehen können. Angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen gibt es allerdings auch Zweifel an diesem Schritt.

Gründung eine Stiftung für Nord Stream 2 geplant

Den Abgeordneten des Landtags liegt zudem ein Antrag zur Errichtung einer Stiftung vor. Diese soll dem Umwelt-, Natur- und Klimaschutz verpflichtet sein, aber auch gewerbliche Aktivitäten entfalten können. Den Angaben zufolge sollen über die Stiftung auf Vorrat Bauteile und Maschinen gekauft werden, die für die Fertigstellung der umstrittenen Gasleitung Nord Stream 2 unerlässlich sind. Auf diese Weise sollen angedrohte Sanktionen der USA gegen am Bau der Ostsee-Pipeline beteiligte Firmen möglichst umgangen werden. Die mehrheitliche Zustimmung des Landtags zur Stiftungsgründung gilt als sicher.

