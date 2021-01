Stand: 27.01.2021 11:15 Uhr Landtag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Mit einer Schweigeminute hat Landtag Mecklenburg-Vorpommerns am Holocaust-Gedenktag zu Beginn seiner Sitzung der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In ihrer Rede mahnte Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD), die Erinnerung an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte wach zu halten und die im Grundgesetz verankerte Unantastbarbeit der Menschenwürde zu verteidigen. Der 27. Januar ist seit 1996 bundesweiter Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. An diesem Tag wurde 1945 das Konzentrationslager Auschwitz von russischen Truppen befreit. | 27.01.2021 11:14