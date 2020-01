Stand: 30.01.2020 15:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Landtag debattiert über plattdeutsche Ortsschilder

In Mecklenburg-Vorpommern könnte es bald zweisprachige Ortsschilder geben: Der Landtag in Schwerin debattierte am Donnerstag darüber, ob neben dem hochdeutschen auch der plattdeutsche Name auf das Ortsschild soll. Nach einer emotionsgeladenen, zum Teil in Plattdeutsch geführten Debatte stimmten die Abgeordneten einem Antrag von SPD und CDU zu. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, zusammen mit den kommunalen und niederdeutschen Verbänden zu prüfen, inwieweit am Ortseingang auf gebräuchliche niederdeutsche Ortsnamen hingewiesen werden kann. Der Antrag war damit begründet worden, dass die Förderung des Niederdeutschen in der Landesverfassung stehe.

"Nich nur schnacken, wi moeten miehr maken"

Beide Koalitionsparteien betonen, dass Plattdütsch zum kulturellen Erbe des Landes gehört. "Die optische Präsenz niederdeutscher Ortsnamen am Ortseingang ist eine Möglichkeit der Sprachförderung", hieß es. Agrarminister Till Backhaus (SPD) nannte den Vorstoß eine "gaude Idee", mahnte aber auch im Interesse der Sprachpflege eine rasche Umsetzung an: "Nich nur schnacken, wi moeten miehr maken", sagte er.

Zweisprachige Ortsschilder oder Zusatzschild auf Plattdeutsch?

Leider sei es nicht möglich, zweisprachige gelbe Ortsschilder aufzustellen, sagte der SPD-Abgeordnete Philipp da Cunha. Ein Ortsschild sei nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz ein Verwaltungsakt, und dieser sei in der Amtssprache auszufertigen. Was da Cunha nicht sagte: Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist die Amtssprache so wie im gesamten Bundesgebiet Deutsch. Dennoch gibt es dort zweisprachige Schilder. Denn die Länder schützen und fördern die niederdeutsche Sprache, so wie es in der Europäischen Sprachencharta geregelt ist, die auch Mecklenburg-Vorpommern unterzeichnet hat. Das allerdings spielte in der Debatte keine Rolle.

Nachbarregionen machen es vor

Sowohl in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein gibt es bereits die Zwei-Namen-Regelung. Hier steht der plattdeutsche Name nicht auf einem Zusatzschild, sondern auf der gelben Ortstafel, direkt unter dem hochdeutschen Namen. Genau so ist es auch in der Lausitz geregelt mit deutschen und sorbischen Ortsnamen.

