Landtag debattiert über Pflegeheim-Kosten

Wer in Mecklenburg-Vorpommern in einem Pflegeheim wohnt, muss immer mehr Kosten selbst schultern. Der Eigenanteil ist zuletzt auf durchschnittlich 1.540 Euro im Monat gestiegen. Heute beschäftigt sich der Landtag auf Antrag der Linksfraktion mit der Frage, wie die Kosten gesenkt werden können. Klar ist: Auch wenn Mecklenburg-Vorpommern bundesweit hinter Sachsen-Anhalt die niedrigsten Eigenanteile hat - oft reicht die Rente nicht, um das Pflegeheim zu bezahlen, Angehörige oder die Kommunen müssen einspringen.

20.000 Heimbewohner müssen zahlen

Die Linke meint, die Kosten für die mehr als 20.000 Heimbewohner müssten gesenkt und dauerhaft gedeckelt werden. Krankenkassen sollten die medizinische Behandlung komplett übernehmen, fordert der Sozialexperte der Fraktion, Torsten Koplin. Bei den Eigenanteilen für Heim-Modernisierung und Umbau - den sogenannten Investitionskosten - sei mehr Transparenz nötig. Dafür müsse das Land sorgen und notfalls Kosten selbst übernehmen.

Höhere Steuer-Zuschüsse denkbar

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) erklärte schon bei einer Debatte Ende August, ein "Weiter so" dürfe es nicht geben. Sie verwies auf Vorstöße der Länder-Sozialminister, um den Eigenanteil zu senken. Verbesserungen in der Pflege - wie mehr Pflegejobs und die nötige höhere Bezahlung der Pflegekräfte - dürften nicht in erster Linie von den Heimbewohnern finanziell gestemmt werden. Die Ministerin bringt jetzt erneut auch einen Steuer-Zuschuss zu den Pflegekosten ins Spiel, denkbar sei auch ein höhere Beiträge zur Pflegeversicherung. Pflegebedürftigte müssten ihren Lebensabend mit eigenem Einkommen bestreiten können, so Drese. Auch SPD, CDU und AfD wollen die Heimbewohner entlasten.

