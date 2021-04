Stand: 14.04.2021 13:26 Uhr Landtag debattiert nach Brand in Schweinezuchtanlage über Tierwohl

Der Brand in der Schweinezucht-Anlage in Alt Tellin (Kreis Vorpommern-Greifswald) hat am Mittwoch den Landtag beschäftigt. Auf Antrag der CDU-Fraktion debattierte das Parlament in einer Aktuellen Stunde über das Tierwohl in Zucht- und Mastbetrieben. Die Schweinezuchtanlage in Alt Tellin soll in der bisherigen Größe nicht wieder errichtet werden. Der Eigentümer habe dazu sein Einverständnis erklärt, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD). "Diese überdimensionierten Anlagen sind ad absurdum geführt", betonte Backhaus. Er erneuerte die Forderung nach bundesweit geltenden Tierobergrenzen für Zucht- und Mastanlagen. | 14.04.2021 13:27