Landtag debattiert nach Brand in Schweinezucht über Tierwohl

Der Brand in der Schweinezucht-Anlage in Alt Tellin beschäftigt heute den Landtag. Auf Antrag der CDU-Fraktion wird das Parlament in einer Aktuellen Stunde über das Tierwohl in Zucht- und Mastbetrieben debattieren. Vorfälle wie in Alt Tellin gelte es künftig zu verhindern, betonte der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Waldmüller. Die oppositionelle Linke forderte Sofortmaßnahmen. Zudem dürften große industriell betriebene Mast- und Zuchtanlagen künftig nicht mehr genehmigt werden, hieß es. | 14.04.2021 07:51