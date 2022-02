Landtag berät über Wegfall der Corona-Maßnahmen Stand: 21.02.2022 10:25 Uhr Die Corona-Warnampel steht landesweit auf rot. Damit werden die Schutzmaßnahmen ab heute verschärft. Gleichzeitig aber diskutiert der Landtag heute über Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Zunächst wird es eine Regierungserklärung geben, diesmal von der stellvertretenden Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke), dann wird diskutiert. Grundlage ist ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen - außer der AfD-Fraktion. Dieser Antrag trägt die Öffnungsschritte, auf die sich die Bund-Länder-Runde in der vergangenen Woche geeinigt hatte, mit.

Erleichterungen für Gastronomie und Kultur

In einem ersten Schritt sollen damit ab Donnerstag die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen. In einem zweiten Schritt ab dem 4. März soll in Hotels und in der Gastronomie die 3G-Regel eingeführt werden. Im Antrag heißt es, dass bei Kulturangeboten, in Schwimmbädern und Fitnesstudios entsprechende Erleichterungen umgesetzt werden sollen - also auch in den Bereichen könnte ab dem 4. März die 3G-Regel gelten.

Abschaffung der Corona-Ampel?

Die CDU-Fraktion hatte schon mehrfach kritisiert, dass das Ampelsystem überholt sei. Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) hatte in der vergangenen Woche erklärt, die Landesregierung sei aktuell dabei, mit den Landräten und Oberbürgermeistern über die Ampel zu beraten. Es sollen die einzelnen Stufen überprüft und geschaut werden, wo die 3G-Regel gelten kann - das würde so Dahlemann ein Auslaufen der Ampel bedeuten.

Hotspot-Regel statt Ampel-System

Es könnte dann aber eine landesweite Hotspot-Regel geben. In so einem Hotspot könne dann wiederum das gelten, was jetzt bei einer roten Ampel gelte. Ob das bedeutet, dass das ganze Land ein Hotspot ist und ob dann die beschlossenen Öffnungsschritte gar nicht greifen können, dazu wird es womöglich erst nach der Kabinettsitzung am Dienstag Antworten geben.

