Landtag: Regelstudienzeit um ein Semester verlängert

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat die Änderung des Landeshochschulgesetzes beschlossen und damit die Regelstudienzeit an der Universitäten und Hochschulen im Land Corona-bedingt um ein Semester verlängert. Eigentlich hatte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) auf eine bundeseinheitliche Lösung gehofft. Als sich abzeichnete, dass diese nicht kommen wird, musste das Land handeln. Denn das Wintersemester in Mecklenburg-Vorpommern steht an und damit auch ein neuer Antragszeitraum für das BAföG. Nur wenn in Regelstudienzeit studiert, hat einen Anspruch auf die staatliche Hilfe. Doch durch die Corona Situation konnten viele Studenten im Land dem nicht gerecht werden. Mit der Verlängerung um ein Semester per Gesetz wird auch der bürokratische Aufwand in den Studierendenwerke im Land gesenkt. Die Regelung ist auf das vergangenen Sommersemester beschränkt, ließe sich aber bei entsprechendem Infektionsgeschehen auf das kommende Wintersemester anwenden. | 25.09.2020 12:30