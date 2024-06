Landtag MV befasst sich mit Sicherung des Ärztenachwuchses Stand: 13.06.2024 06:50 Uhr Dem Land droht ein Hausärztemangel. Um dagegen etwas zu unternehmen, wollen die Regierungsparteien die Studienplatzvergabe an den medizinischen Fakultäten in Mecklenburg-Vorpommern ins Visier nehmen.

Mecklenburg-Vorpommern will hier mehr ausgebildete Mediziner im Land halten. Der Landtag befasst sich dazu mit einem entsprechenden Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Linke.

Bewerber, die bleiben, bevorzugt

Demnach sollen Studienplätze an den Universitäten in Rostock und Greifswald vermehrt an Bewerber vergeben werden, von denen zu erwarten ist, dass sie später auch in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten werden. SPD und Linke erhoffen sich, so den Mangel an Hausärzten zu stoppen. Die Hochschulen müssten bei der Vergabe von Studienplätzen - wie es heißt - flexibler sein.

Viele Absolventen verlassen MV

Zwar bildet gemessen an der Einwohnerzahl der Nordosten deutschlandweit die zweitmeisten Mediziner aus. Laut Gesundheitsministerium bleiben aber nur etwa 40 Prozent der Absolventen im Land.

Hausärztemangel droht

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind im Nordosten etwa 100 der mehr als 1.000 Hausarztstellen nicht besetzt. Die Lage droht sich deutlich zu verschärfen, weil in den kommenden Jahren zahlreiche Hausärzte in den Ruhestand gehen.

