Stand: 01.06.2023 04:59 Uhr Landtag MV: Umwelt- und Jugendumweltpreise verliehen

Im Landtag im Schweriner Schloss sind am Mittwoch die Umwelt- und Jugendumweltpreise verliehen worden. Jeweils drei Projekte wurden ausgezeichnet. Das Projekt „Nachhaltiges Denken und Handeln" der Gemeinde Kieve im Kreis Mecklenburgische Seenplatte und deren Bürgermeisterin Christine Jantzen teilen sich den mit 15.000 Euro dotierten Preis mit der Bio-Ökonomie-Initiative MV und dem Infomobil des Landesanglerverbands. Der mit 10.000 Euro dotierte Jugendumweltpreis geht an den Schulverein Carolinum in Neustrelitz für sein Schulwald-Projekt, an die Förderschule Lübz und an das Projekt „Blue Community Neustrelitz“ vom Jugendbeirat der Stadt. Die Umweltpreise werden an herausragende Initiativen zum Umwelt-und Naturschutz vergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.05.2023 | 20:00 Uhr