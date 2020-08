Stand: 26.08.2020 05:04 Uhr - NDR 1 Radio MV

Landtag: Aktuelle Stunde zur Corona-Krise

Der Umgang mit der Corona-Krise beschäftigt den Landtag auch am Mittwoch in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Die CDU-Fraktion hat dazu die turnusgemäße aktuelle Stunde beantragt. Ein knappes halbes Jahr nach dem Lock-Down will die Union eine Zwischenbilanz ziehen. Für die CDU ist klar: es muss weitere Hilfen des Landes für die Kommunen und die Wirtschaft geben - jeweils im dreistelligen Millionenbereich, es gehe darum, einen Absturz im Herbst zu verhindern.

"Winterhilfsprogramm" angekündigt

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte am Dienstag ein "Winterhilfsprogramm" an. Gleichzeitig warnt CDU-Fraktionschef Torsten Renz aber vor einer Art Hysterie. Beispielsweise sollte nicht jeder neue Corona-Fall an einer Schule zu großen Berichten aufgebauscht werden. Wichtig sei eine gewisse Gelassenheit. Mecklenburg-Vorpommern habe weiterhin die niedrigsten Infektionszahlen bundesweit - die beschlossene Öffnung für den Tagestourismus sei da nur logisch.

Zukunft der Kutter- und Küstenfischerei

Ein Thema im Landtag ist heute auch die Zukunft der Kutter- und Küstenfischer. Die Linke verlangt mehr Hilfen des Landes, die Fischerei sei Teil der Landeskultur, die müsse erhalten werden. Und als eine Maßnahme im Kampf gegen den drohenden Personalmangel in den Gerichten schlägt die AfD vor: Richter in Mecklenburg-Vorpommern sollen bis 70 Jahre arbeiten, wenn sie möchten.

Weitere Informationen Corona-Zukunftsrat soll Pandemie-Konsequenzen beraten In der Aktuellen Stunde des Landtags zur Corona-Krise hat Ministerpräsidentin Schwesig die Bildung eines Expertengremiums angekündigt, um Pandemie-Konsequenzen zu ziehen. Die Linke forderte einen Kurswechsel. mehr NDR Info Corona-Ticker: Wie geht es weiter an den Schulen? NDR Info Niedersachsens Kultusminister Tonne will möglichst viel Normalität zum Schulstart. In Schleswig-Holstein zieht Bildungsministerin Prien eine erste Bilanz. Weitere Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.08.2020 | 06:30 Uhr