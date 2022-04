Landtag: Aktuelle Stunde zu Folgen des Ukraine-Krieges Stand: 06.04.2022 05:49 Uhr Im Landtag bestimmen heute Themen aus der Opposition die Tagesordnung. Acht der zehn Anträge brachten AfD, CDU, FDP und Grüne ein. Zunächst geht es um die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine.

In einer Aktuelle Stunde soll es auf Antrag der CDU-Fraktion um eine veränderte Versorgungssituation infolge des Krieges gehen. Die Ukraine gilt als einer der wichtigsten Weizenproduzenten weltweit. Angesichts des russischen Angriffskrieges, der viele Nahrungsmittel und Agrarprodukte knapp und teurer macht, fordert die CDU unter anderem die Green-Deal-Strategie der EU zu überprüfen. Diese zielt auf einen künftig verminderten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldüngern ab und sieht mehr Ökolandbau vor.

Weitere Themen: Schiffbau, Grenzkontrollen, DDR-Aufarbeitung

Ebenfalls auf Antrag der CDU ist die Zukunft des Schiffbaus in Mecklenburg-Vorpommerns erneut Thema im Landtag. Die AfD will mit einem Antrag stationäre Grenzkontrollen in Mecklenburg-Vorpommern einführen, um die Einreise für Menschen ohne ukrainische Staatsangehörigkeit zu verhindern. Die FDP hält mehr Unterstützung der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung des SED-Unrechts für erforderlich und will das zum Gegenstand der Beratungen machen.

Regierungsfraktionen wollen Kampf gegen Rechtsextremismus stärken

In einem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen SPD und Linke fordern diese die Landesregierung auf, den Kampf gegen rechtsextreme Strukturen im Land mit mehr Druck fortzusetzen. Die rechtsextreme Szene müsse entwaffnet und zerschlagen werden. Nach dem Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts, das die AfD als "rechtsextremer Verdachtsfall" einstuft, solle die Landesregierung prüfen, inwieweit sich dieses Urteil auf die Beobachtung des AfD-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern auswirke.

