Landratswahl: Wohin steuert die Mecklenburgische Seenplatte? Stand: 17.04.2025 05:19 Uhr Fünf Männer wollen Landrat der Mecklenburgischen Seenplatte werden. Gleich neun Männer bewerben sich um das Amt des Bürgermeisters in Neubrandenburg.

von Thomas Köhler

Aufgerufen sind mehr als 200.000 Wahlberechtigte, am 11. Mai einen Landrat zu wählen. Bei der Wahl vor sieben Jahren haben 28 Prozent ihre Chance genutzt. Bei der Oberbürgermeister-Wahl 2022 in Neubrandenburg lag die Quote bei 35 Prozent.

Landrat und Oberbürgermeister gesucht

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte wird am 11. Mai zum ersten Mal ein Nachfolger des Landrates gewählt. Heiko Kärger (CDU) führt die Kreisverwaltung seit der Kreisgebietsreform 2011 und geht im Herbst in den Ruhestand. Um das Amt bewerben sich fünf Kandidaten im Auftrag ihrer Parteien: Enrico Schult (AfD), Thomas Müller (CDU), Johannes Arlt (SPD), Torsten Koplin (Die Linke) und Björn Eckardt (Die Basis), die in dieser Reihenfolge auf den Stimmzetteln erscheinen werden. Zudem wird in Neubrandenburg ein neuer Oberbürgermeister gesucht, nachdem Silvio Witt (parteilos) sein Amt zum 31. Mai 2025 niedergelegt hat. Mit neun Bewerbern gibt es in der Vier-Tore-Stadt eine Rekordbeteiligung. Nach dem vorzeitigen Amtsende von Witts Vorgänger Paul Krüger (CDU) hatten sich acht Kandidaten der Wahl gestellt.

Ein Defizit von bis 200 Millionen Euro erwartet den neuen Landrat

Auf den neuen Landrat der Mecklenburgischen Seenplatte warten leere Kassen und 1.200 Mitarbeiter in der Verwaltung, die angesichts des fehlenden Geldes wissen wollen, wie es weitergeht. 2025 fehlen im Kreishaushalt rund 50 Millionen Euro. Eine Summe, die sich in naher Zukunft auf bis zu 200 Millionen Euro steigen wird, prognostiziert die Kämmerei des Hauses. Ein Kassensturz sei deshalb nötig, meint zum Beispiel Arlt. Ähnlich sehen es seine Mitbewerber.

Einig sind sich alle, was die Erhaltung des Krankenhauses in Demmin als kommunale Klinik betrifft. Aber hier müsse optimiert werden, fordert der aus Demmin stammende Schult. Eckardt ist der Meinung, dass weniger Leistungen zu einer höheren Effizienz führen könnten. Koplin sieht die Zukunft der Demminer Klinik in einer Vernetzung mit anderen Krankenhäusern. Eine erste Kooperation gebe es mit Karlsburg, betont Müller, um die Kardiologie zu sichern. Auf diesem Weg müsse es weiter gehen.

Kreiskrankenhaus Demmin schreibt laufend rote Zahlen

Im KKH Demmin werden jährlich rund 2.200 chirurgische Eingriffe vorgenommen. Damit das Haus liquide bleibt hat der Kreis ihm einen Kredit in Höhe von bis zu 16 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, der aktuell etwa knapp zur Hälfte ausgereizt ist. Während das Krankenhaus unter Geldnot leidet, fehlen Kindern zeitweise die Sitzplätze in den Schulbussen. In Vielist und Groß Nemerow blieben Schüler sogar schon zurück, weil sie auch keinen Stehplatz mehr fanden, wie Kreiseltern- und Kreisschülerrat bestätigen. Überhaupt müsse der Kreis seinen Blick mehr in Richtung Jugend schärfen: "Hier fährt kein Bus am Wochenende. Da sind wir immer auf unsere Eltern angewiesen", meint der 17-Jährige Finn Goepel aus Mühlenhagen, der Sprecher des Kreisschülerrates ist.

Die Jugend der Seenplatte möchte mehr gesehen werden

Das Thema Jugend könnte auch bei der Wahl des Oberbürgermeisters in Neubrandenburg eine wichtige Rolle spielen. Denn auch in der größten Stadt des Kreises klagen Jugendliche über zu wenig Angebote. Andererseits werden sie von ihren Mitbürgern häufig als Störenfriede empfunden, wenn sie am Strand von Broda lautstarke Partys feiern und Müll hinterlassen. Dieses und viele andere Probleme wollen in Neubrandenburg neun Kandidaten anpacken: Frank Benischke (CDU), Jens Kreutzer (BSW), Olaf Schümann (Werteunion), Nico Klose (parteilos, unterstützt von SPD und Grünen) sowie die Einzelbewerber Tim Großmüller, Ralph-Jörn Kurschuss, Sascha Lübs, Stefan Schwabbauer und Tobias Köhler. Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat ein Landrat und wie sind der Landkreis und die Stadt Neubrandenburg miteinander vernetzt? Darum geht es in der neuen Folge unseres Podcasts "MV im Fokus" – Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

