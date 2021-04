Landratswahl Nordwestmecklenburg: Entscheidung in Stichwahl Stand: 26.04.2021 05:56 Uhr Die einzige Landratswahl im Nordosten 2021 wird erst in der Stichwahl entschieden. Die Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) lag am Sonntag knapp hinter ihrem CDU-Konkurrenten Tino Schomann.

Die Landratswahl im Landkreis Nordwestmecklenburg hat am Sonntag noch keine Entscheidung gebracht - am 9. Mai ist eine Stichwahl angesetzt. Laut vorläufigem Endergebnis bekamen Herausforderer Tino Schomann (CDU) und Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) im ersten Wahlgang die meisten Stimmen: Schomann kam auf 35,9 Prozent der Stimmen, Weiss auf 34,7 Prozent. Jörg Bendiks (Die Linke) erhielt 22,3 Prozent der Stimmen und Timon Wilke (Piraten) bekam 7,0 Prozent.

Stichwahl zwischen Weiss und Schomann

Wie schon der erste Wahlgang wird auch die Stichwahl per Urnen- und Briefwahl durchgeführt. Die 55-jährige Kerstin Weiss ist seit sieben Jahren in Wismar im Amt. Tino Schomann aus Robertstorf bei Wismar ist 33 Jahre alt. Als der Landwirt vor sieben Jahren zum Bürgermeister der Gemeinde Blowatz gewählt wurde, war er der jüngste Verwaltungschef in Mecklenburg-Vorpommern.

Rund 37 Prozent Wahlbeteiligung

Nordwestmecklenburg ist der kleinste der insgesamt sechs Großkreise in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt waren rund 130.000 Einwohner zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung betrug 37,2 Prozent. Knapp die Hälfte der abgegebenen Stimmen ging per Wahlbrief ein.

