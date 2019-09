Stand: 19.09.2019 20:06 Uhr

Landratsamt Wismar: SEK überwältigt Mann - Baby wohlauf

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in Wismar einen Mann überwältigt, der in der Ausländerbehörde sein mutmaßlich eigenes Baby rund fünf Stunden in seiner Gewalt hatte. Das Kind sei wohlauf und in Obhut genommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Mann aus Ghana hatte den Angaben zufolge einen Vaterschaftstest gefordert, um zu beweisen, dass er der Vater des Kindes ist. Damit wollte er offenbar seine bevorstehende Abschiebung verhindern, hieß es. Wie lange der Mann bereits in Deutschland ist und warum er abgeschoben werden soll, ist nicht bekannt.

Mann drohte Kind fallenzulassen

Eine Verhandlungsgruppe war lange Zeit in Kontakt mit dem Mann, um die Situation friedlich zu lösen. Währenddessen hatte eine Notärztin das Kind versorgt. Der Mann trug den Säugling in einer Tragetasche vor der Brust bei sich und ließ die Ärztin an das Kind, wurde aber aggressiv, sobald sich Polizisten näherten. Zwischenzeitlich soll er damit gedroht haben, das Kind fallenzulassen. Der Mann war laut Polizei unbewaffnet. In dem Gebäude hielt sich auch die Mutter des Kindes auf.

Gebäude stundenlang abgeriegelt

Das Gebäude war seit 13:30 Uhr abgeriegelt. Das Geschehen spielte sich in einem Trakt im Erdgeschoss ab. Die Rolläden waren meist geschlossen. Die Einfahrt zur Rostocker Straße auf Höhe der Polizeiinspektion war für mehrere Stunden gesperrt. Am frühen Abend war die Sperrung aufgehoben worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.09.2019 | 20:00 Uhr