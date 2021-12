Landrat Sternberg Teil des Corona-Expertenrates der Bundesregierung Stand: 09.12.2021 15:26 Uhr Im neuen Corona-Expertenrat der Bundesregierung werden voraussichtlich zwei Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern sitzen. Landrat Stefan Sternberg (SPD) aus Ludwigslust-Parchim ist bereits offiziell berufen worden. Vorgeschlagen wurde auch der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali.

von Anna-Lou Beckmann, NDR 1 Radio MV

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) möchte, dass der neue Expertenrat drängende Fragen rund um das Thema Corona debattiert und der Politik Empfehlungen unterbereitet. Beispielhaft nannte Scholz die Fragen: "Sind Schulschließungen bei hoher Inzidenz wieder nötig?" Oder: "Reicht die 2G-Plus-Regel aus, um die Infektionszahlen zu senken?" Vertreter aus ganz Deutschland - unter anderem Virologen, Epidemiologen, Soziologen wie auch Psychologen - sollen sich dazu austauschen. Das Gremium werde im Kanzleramt angesiedelt und solle zwar nicht täglich, aber in kürzeren Abständen tagen, hieß es in Berlin.

Landesregierung hat zwei MV-Vertreter vorgeschlagen

Künftig mit bei diesen Beratungen dabei: Stefan Sternberg (SPD), Landrat in Ludwigslust-Parchim. Der 37-Jährige wurde am Mittwoch offiziell als einer von zwei Kommunalvertretern aus ganz Deutschland in den Rat berufen. Er selbst sieht seine Berufung als große Auszeichnung für den gesamten Landkreis. Weiter sagte er: "Meine Aufgabe sehe ich darin, das Wissen um die Belange der kommunalen Ebene in dieses wichtige Gremium einzubringen." Einbringen wolle er außerdem seine Erfahrung im Umgang mit Krisen, die er im Laufe seiner Amtszeit gesammelt habe. Als Beispiel nannte Sternberg den Großbrand auf dem Truppenübungsplatz in Lübtheen 2019.

Berufung von Kaderali steht noch aus

Auf NDR Nachfrage bestätigte der Regierungssprecher, dass die Landesregierung den Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali als zweiten Vertreter aus dem Land für den Rat vorgeschlagen hat. Kaderali berät seit Beginn der Krise im März vergangenen Jahres die Landesregierung mit seinen Prognosen zur weiteren Entwicklung der Pandemie. Zu NDR 1 Radio MV sagte der Wissenschaftler, dass er bislang keine offizielle Berufung in das Gremium bekommen habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.12.2021 | 14:00 Uhr