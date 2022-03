Landpraktikum: Uni Rostock lockt Lehramtsstudenten aufs Land Stand: 10.03.2022 16:18 Uhr Sie finden irgendwie schwer zueinander: Schulen auf dem Lande und Lehramtsstudenten in den Uni-Städten. Für ihre Schulpraktika bleiben die angehenden Lehrer gerne am Studienort. Dabei suchen gerade Schulen im ländlichen Raum besonders dringend Lehrer-Nachwuchs.

Die Universität Rostock bietet Studenten nun ein maßgeschneidertes Landpraktikum an - für Schulen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. An einer Grundschule Mestlin arbeitet jetzt Lehramtsstudent Fabius Böttcher: "Das Arbeiten ist angenehmer hier in so einer Dorfschule. Wir haben jetzt hier 13 Kinder - in der Stadtschule mindestens 20. Das ist einfach angenehmer, man kennt jedes Kind, kann eine Geschichte erzählen zu jedem Kind und individuell darauf eingehen."

76 Kinder aus 16 Gemeinden

Der 23-Jährige wird Grundschullehrer und studiert an der Uni Rostock. Er hat auch schon große Stadt-Schulen erlebt, für sein Hauptpraktikum aber ist er vier Wochen an der kleinen Grundschule Mestlin. 16 Gemeinden aus dem Kreis Ludwigslust -Parchim schicken ihre Kinder hierher und dennoch sind es nur 76 Mädchen und Jungen in einer Handvoll Klassen. Entsprechend klein ist das Kollegium: Sieben Pädagogen unterrichten hier und alle konnte er schon kennenlernen.

Schulprofile der kleinen Schulen inklusive pädagogischem Konzept

Kleine Landsschulen wie die in Mestlin haben es schwer, Praktikanten zu gewinnen. Kaum jemand sucht auf dem Land nach Plätzen, während die Schulen in den Uni-Städten zu viele Anfragen haben. Das Zentrum für Lehrerbildung hat an der Uni Rostock deshalb eigens ein Landpraktikum entwickelt. Christian Taszarek betreut das Projekt: "Was wir jetzt gemacht haben ist, Schulprofile anzulegen, wo man genau sieht, nach diesem pädagogischen Konzept wird gearbeitet, so sieht das vor Ort aus, das ist das Kollegium, Angebote, Unterkunft."

Generationenwechsel an den Schulen gestalten

Sieben Schulen machen mittlerweile mit in diesem Netzwerk für Landschulen. Steffen Petzak war mit seiner Grundschule Mestlin einer der ersten. Sein kleines Kollegium geht in den nächsten fünf Jahren größtenteils in den Ruhestand: "Ich brauche junge und gut ausgebildete Lehrkräfte hier an der Schule, wenn diese Schule eine Zukunft haben soll und ich möchte gerne dieses fachliche Know-How, was ich hier im Moment habe hinüber retten über diese besondere Zeit, wenn dann viele Kollegen in den Ruhestand gehen."

Einen Lehrer wie Fabius Böttcher würde die Schule gern übernehmen - als Referendar und danach auf Dauer. Das hat die Schule schon durchblicken lassen. Und der 23 Jährige kann sich ein Leben auf dem Land von Tag zu Tag besser vorstellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.03.2022 | 17:40 Uhr