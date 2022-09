Landmaschinen und 1.000 Tiere - MeLa in Mühlengeez eröffnet Stand: 08.09.2022 10:33 Uhr In Mühlengeez bei Güstrow dreht sich alles wieder um Tiere, Landtechnik und Lebensmittel. Im Mittelpunkt der Agrarmesse MeLa stehen Energiesicherheit und Ernährungssicherheit.

Die Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung (MeLa) öffnet in Mühlengeez (Landkreis Rostock) zum 31. Mal ihre Pforten. Wie der Landesbauernverband MV und die Messeveranstalter mitteilten, zeigen bis Sonntag rund 800 Aussteller aus elf Ländern eine bunte Vielfalt aus Technik, Technologien und Tieren. Das sind etwa 100 Aussteller mehr als im Vorjahr.

Diskussionen über Ernährungssicherheit

Außerdem werden demnach rund 1.000 Tiere bei den Tierschauen zu sehen sein. Schweine sind allerdings auch in diesem Jahr nicht dabei, um sie vor der Afrikanischen Schweinepest zu schützen. Neben der Energiesicherheit werden die Landwirte diesmal auch das Thema Ernährungssicherheit in den Mittelpunkt der Diskussionen auf der größten Messe in Mecklenburg-Vorpommern stellen.

Punktschecken-Kaninchen MeLa-Tier 2022

Kindern wird Landwirtschaft auf der Kinder-MeLa nähergebracht. Schulkassen treffen beispielsweise im Kleintierzelt auf Nutz- und Zuchttiere, darunter das MeLa-Tier des Jahres: das Punktschecken-Kaninchen. Jugendliche können sich auf einer Jobbörse für die sogenannten grünen Berufe informieren. Die Agrar- und Tierschau mit vielen Tipps für Gärtner und Handwerker galt in der Vergangenheit mit mehr als 60.000 Gästen als besucherstärkste Messe im Nordosten.

Keine Maskenpflicht für Besucher

Für Besucher der MeLa gilt - anders als bislang angekündigt - keine Corona-Maskenpflicht in den Ausstellungszelten. Wie eine Sprecherin des Landesbauernverbandes sagte, wurde diese Vorgabe in der Landes-Corona-Verordnung MV nochmals überprüft und für die MeLa ausgesetzt. Schließlich finde die Agrarmesse zu großen Teilen im Freien statt.

