Landmaschinen auf Straßen: In MV hat die Ernte früher begonnen Stand: 04.07.2021 16:53 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hat die Ernte begonnen. Das Getreide ist teilweise früher gereift als üblich. Damit sind in den nächsten Wochen vermehrt langsam fahrende Erntemaschinen auf den Straßen unterwegs.

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern haben mit der Ernte begonnen. Durch die Trockenheit und die hohen Temperaturen im Juni sei die Wintergerste vor allem in den östliche Landesteilen früher gereift, so der Landesbauernverband. Deshalb sind nach NDR-Informationen beispielsweise im Kreis Vorpommern-Greifswald schon die ersten Schläge Wintergerste vom Halm.

Wintergerste wichtigste Getreideart in MV

Die Wintergerste wächst im Nordosten auf 134.000 Hektar. Sie wird vor allem als Tierfutter eingesetzt und ist vor dem Roggen die zweitwichtigste Körnerfrucht in Mecklenburg-Vorpommern - mit einer Anbaufläche von 68.000 Hektar. Hafer und und Sommergerste werden deutlich seltener angebaut. Am bedeutensten ist in Mecklenburg-Vorpommern der Winterweizen. Der steht auf knapp 300.000 Hektar und reift deutlich später. Große Flächen nehmen hierzulande auch Raps und Silomais ein.

Der Landesbauernverband wirbt bei Autofahrern um Geduld und Verständnis. Langsam fahrende Mähdrescher und andere Erntemaschinen seien in den nächsten Wochen rund um Uhr unterwegs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 04.07.2021 | 14:00 Uhr