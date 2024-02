Stand: 29.02.2024 05:51 Uhr Landkreises Rostock: Vertragsverlängerung für Flüchtlingsunterkünfte

Der Kreistag des Landkreises Rostock hat Vertragsverlängerungen für zwei Flüchtlingsunterkünfte mehrheitlich zugestimmt. Damit wurden am Mittwochabend im Nachhinein entsprechende Eilverfügungen der Verwaltung abgesegnet. Konkret ging es um die Verlängerung der Unterkünfte in Graal-Müritz und in Schwarzenpfost sowie zudem um die bis April dauernde Anmietung von Bungalows auf Karls Erlebnishof in Rövershagen. In allen Fällen stimmte der Kreistag mehrheitlich zu.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock