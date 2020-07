Stand: 09.07.2020 04:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Landkreise geben Führerscheine zurück

Hunderte Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern erhalten in diesen Tagen ihre Fahrerlaubnis zurück. Nachdem der aktuelle Bußgeldkatalog auf Empfehlung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) von den Bundesländern Anfang des Monats außer Kraft gesetzt wurde, waren sie ihnen offenbar zu Unrecht entzogen worden. Die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim haben nach eigenen Angaben bereits alle Fahrverbote wieder aufgehoben. Alle anderen Kreise sowie Rostock und Schwerin sind durch das Verkehrsministerium des Landes dazu beauftragt worden.

10.000 Fahrer betroffen

Was aus den wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen bereits gezahlten Bußgeldern wird, ist noch unklar. Wer dafür zum Beispiel 40 Euro zahlen musste, statt der im alten Bußgeldkatalog vorgesehenen 20 Euro, muss noch abwarten. Im Landkreis Rostock betrifft das mehr als 10.000 Fahrer, die sich im Mai nicht an das Tempolimit gehalten haben und erwischt wurden. Erst in der nächsten Woche wollen sich die Verkehrsminister aller Bundesländer mit Bundes-Verkehrsminister Scheuer dazu verständigen.

