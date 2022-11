Vogelzug steht bevor: Experten in Sorge wegen Vogelgrippe Stand: 15.11.2022 13:28 Uhr Tierseuchenexperten blicken mit Sorge auf den aktuellen Vogelzug. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf der Insel Riems meldet bereits zahlreiche Fälle der hoch ansteckenden Vogelgrippe H5N1.

Viele Regionen in Deutschland - auch an der Küste - sind bereits betroffen. Mehrere infizierte Wildgänse, Möwen oder Schwäne wurden entdeckt. Mecklenburg-Vorpommern meldet bislang noch keinen Fall, aber hierzulande gibt es zahlreiche Rastplätze. Deshalb appelliert Agrarminister Till Backhaus (SPD) an alle Geflügelhalter, ihre Tiere zu schützen.

Tote Wildvögel den Behörden melden

Denn in den nächsten Tagen werde es kälter und mehr Vögel als bislang würden dann in wärmere Regionen ziehen und dabei den Nordosten überqueren. Futterplätze und Tränken sollten so gesichert sein, dass Wildvögel nicht an sie herankommen. Das Virus kann auch indirekt in die Ställe gelangen - etwa über verunreinigte Schuhe. Wer einen toten Wildvögel sieht, sollte dies umgehend den Veterinärämtern melden.

