Stand: 10.03.2021 13:42 Uhr Landkreis Vorpommern-Rügen vergibt Impftermine selbst

Ab sofort übernimmt Vorpommern-Rügen selbst die Vergabe von Corona-Impfterminen an Beschäftigte von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Damit will der Landkreis auf die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Landeshotline reagieren. Bereits vergebene Termine bleiben jedoch bestehen. Geimpft wird von Montag bis Freitag an allen Standorten des Landkreises, also in Ribnitz-Damgarten, Bad Sülze, Stralsund, Bergen und Grimmen. Sondertermine werden auch den drei verbleibenden Samstagen im März angeboten. | 10.03.2021 13:42