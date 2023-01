Stand: 01.01.2023 17:23 Uhr Landkreis Vorpommern-Rügen: Sirenentests künfitg samstags

Mit Beginn des neuen Jahres werden in den Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Rügen die Sirenentests nicht mehr am Mittwoch durchgeführt, sondern jeweils am Samstag um 12 Uhr. Damit setzt der Landkreis nach eigenen Angaben eine fachliche Weisung aus dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes um. Ziel sei es, die Nutzung der Sirenensignale landesweit zu vereinheitlichen und so für die Bürgerinnen und Bürger einfacher erkennbar zu machen. Bei der Sirenenprobe handelt es ich um einen Dauerton von ungefähr 15 Sekunden. An gesetzlichen Feiertagen fällt die Sirenenprobe aus.

