Stand: 02.03.2023 17:02 Uhr Rügen: Rentnerin verliert 60.000 Euro an Betrüger

Eine Rentnerin im Landkreis Vorpommern-Rügen hat am Donnerstagmittag 60.000 Euro an Betrüger verloren. Sie hatte zuvor einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten erhalten. Der teilte der 85-Jährigen mit, dass ihr Enkel einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution zahlen muss, um freigelassen zu werden. Die Seniorin übergab das Geld daraufhin einem unbekannten Mann an der Haustür. Die Polizei hat im Landkreis Vorpommern-Rügen am Donnerstag mindestens 15 Anzeigen wegen solcher Schockanrufe aufgenommen. Die Beamten raten, in solchen Fällen sofort aufzulegen und sich im Anschluss an die Polizei zu wenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.03.2023 | 17:00 Uhr