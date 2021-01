Stand: 13.01.2021 11:05 Uhr Landkreis Vorpommern-Rügen: Geflügel-Stallpflicht reduziert

Die Stallpflicht für Geflügel gilt im Landkreis Vorpommern-Rügen seit Mittwoch nur noch in ausgewiesenen Risikogebieten. Die meisten Geflügelhalter können ihre Tiere also wieder in Freigehegen halten. Dennoch sollen alle Geflügelhalter den Kontakt zu Wildvögeln verhindern, zum Beispiel an Futterstellen. Hintergrund ist waren Fälle von Vogelgrippe in Mecklenburg-Vorpommern. | 13.01.2021 11:03