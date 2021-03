Stand: 04.03.2021 07:06 Uhr Landkreis Vorpommern-Greifswald: Mehrere Verletzte nach Unfällen

Zwischen Zinnowitz und Bannemin hat am Mittwochabend ein 28-jähriger Motoradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Polizeiangaben kam der Mann von der Fahrbahn ab, stürzte und wurde etwa 100 Meter über den Grünstreifen geschleudert. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der Bundesstraße bei Hanshagen sind am frühen Abend drei Personen bei einem Unfall leicht verletzt worden, darunter ein Kind. Laut Polizei wollte eine 53-jährige Frau links abbiegen und übersah ein Auto im Gegenverkehr. Der 62-jährige Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Autofahrer und ein 6-jähriges Kind im Auto der 53-jährigen Frau wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und anschließender Bergung der Autos für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. | 04.03.2021 07:06