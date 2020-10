Stand: 30.10.2020 18:45 Uhr Landkreis Rostock: Zahlreiche Kinder und Schüler in Quarantäne

In Mühl-Rosin musste der Kindergarten geschlossen werden, weil ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde. 65 Kinder, 21 Erzieherinnen und das technische Personal müssen in Quarantäne. Das teilte der Landkreis Rostock am Freitagabend mit. Auch für 73 Schülerinnen und Schüler aus Mühl-Rosin wurde Quarantäne angeordnet, weil sich der Hort der Grundschule im gleichen Gebäude befindet. In einer Kita in Bargeshagen gibt es ebenfalls einen Corona-Fall. Dort müssen 76 Kinder und 9 Erzieherinnen sowie das technische Personal in Quarantäne. | 30.10.2020 18:50