Stand: 08.02.2022 07:05 Uhr Landkreis Rostock: Polizei warnt vor verschiedenen Betrugsmaschen

Die Polizei warnt vor verschiedenen Betrugsmaschen im Landkreis Rostock. Eine Frau habe 9.000 Euro an Betrüger durch einen WhatsApp-Betrug verloren. Sie hatte von einer unbekannten Nummer Nachrichten von ihrer vermeintlichen Tochter in Not bekommen. Mit einem Enkeltrick, bei dem telefonisch ein Unfall vorgegaukelt wurde, verlor ein Mann in Güstrow 13.000 Euro. In Satow dagegen fiel eine angerufene Familie nicht auf einen Gewinnspiel-Betrug herein. | 08.02.2022 07:00