Stand: 24.01.2022 08:02 Uhr Landkreis Rostock: Nicht angemeldete Corona-Demonstrationen

Im Landkreis Rostock haben am Sonntagnachmittag rund 200 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Laut Polizei waren es in Güstrow 150 Teilnehmer, 50 in Kröpelin. Beide Versammlungen seien nicht angemeldet gewesen, weshalb jeweils Anzeigen aufgenommen wurden. | 24.01.2022 08:02

